Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю на ютуб-каналі "Harcosok Oraja".

Що сказав Орбан?

Орбан вирішив, що "росіяни перемогли".

Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир,

– цинічно заявив Орбан.

Також він вважає, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, бо вона слабка – військово, економічно та демографічно.

А Угорщина натомість "сильніша".

"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", – почав запевняти Орбан.

Інтерв'ю Орбана: дивіться відео

Інші заяви Орбана