Чому Угорщина не відмовиться від російської нафти?

Сіярто заявив, що Угорщина зазнає серйозних втрат, якщо відмовиться від російських енергоносіїв. І знову наголосив, що Будапешт не прийме жодного зовнішнього тиску у питаннях, що стосуються енергопостачання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Історична угода: Угорщина купуватиме газ в іншого постачальника замість Росії

Глава угорського МЗС розповів, що Москва, мовляв, є надійним партнером для Будапешту в постачанні нафти та газу. Тому його країна й надалі продовжить покладатися на російські енергоресурси.

Для нас національний інтерес – понад усе, коли йдеться про енергетику. Росія ніколи нас не підводила. І я питаю: навіщо нам розривати ці відносини?

– зазначив Сіярто.

За даними російського видання "Інтерфакс", міністр закордонних справ Угорщини також озвучив обсяги імпорту з Росії:

У 2025 році Москва вже поставила до Угорщини близько 3,6 мільйона тонн нафти;

Загалом цьогоріч Будапешт планує експортувати від 5 до 5,5 мільйона тонн російської нафти (приблизно 100 тисяч барелів на добу).

При цьому Угорщина твердо налаштована зберегти цей високий рівень постачань енергоресурсів з Росії у 2026 році.

Як загострюється конфлікт ЄС та Угорщини?

Угорщина виступає проти планів Єврокомісії повністю припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року, адже має довгострокові контракти з Москвою.

У 2021 році Будапешт підписав із Росією 15-річну угоду на постачання 4,5 мільярда кубометрів газу на рік.

У 2024 році Угорщина збільшила закупівлі російського газу – до близько 7,5 мільярда кубометрів через трубопровід "Турецький потік".

До того ж більшість сирої нафти Угорщина отримує з Росії через нафтопровід "Дружба".

Брюссель хоче, щоб ми закрили один із двох трубопроводів у рамках так званої диверсифікації. Але як можна вважати безпечнішою ситуацію, коли залишається лише один маршрут замість двох? Це безглуздо,

– додав Сіярто.

Як США та ЄС тиснуть на Угорщину?