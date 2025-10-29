Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. По его словам, Орбан раскритиковал решение Трампа о санкциях против России. Но теперь его команда дает заднюю. Там рассказывают, что его не так поняли.
Почему Орбан едет к Трампу?
Как отметил Томпа, фактически Орбан едет к Трампу как посланник Путина. Аналитики отмечают, что премьер-министр Венгрии уже выбрал сторону.
Орбан уже выбрал своего руководителя. Он является стопроцентной марионеткой Кремля. В Венгрии обостряется внутриполитическая ситуация. Уже много не только оппозиционеров, но и центристов критически настроены против Орбана,
– сказал Томпа.
Орбан отмечает, что его страна не может избавиться от российской нефти. При этом все другие страны вокруг смогли это сделать. Поэтому к Орбану ставят все больше вопросов.
Если говорить о встрече Трампа и Орбана, то последний хочет договориться, чтобы санкции против России были сняты. Венгрия хочет получать российскую нефть и газ,
– отметил Томпа.
Обратите внимание! Орбан назвал ошибкой санкции США против России. Он стремится обсудить этот вопрос с Трампом.
Орбан и Украина: кратко
- Виктор Орбан неоднократно ставил палки в колеса Украине. Также он известен своими благосклонным отношением к России.
- Он уже рассказал, что его страна ищет варианты, как обойти новые санкции от США. Их применили против российских нефтяных компаний.
- Недавно СМИ сообщали, что Венгрия хочет создать антиукраинский блок в ЕС. Туда якобы могут войти Словакия и Чехия.