Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. За його словами, Орбан розкритикував рішення Трампа щодо санкцій проти Росії. Але тепер його команда дає задню. Там розповідають, що його не так зрозуміли.

До теми Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Чому Орбан їде до Трампа?

Як наголосив Томпа, фактично Орбан їде до Трампа як посланець Путіна. Аналітики наголошують, що прем'єр-міністр Угорщини вже обрав сторону.

Орбан вже обрав свого керівника. Він є стовідсотковою маріонеткою Кремля. Через це в Угорщині загострюється внутрішньополітична ситуація. Вже багато не лише опозиціонерів, але й центристів критично налаштовані проти Орбана,

– сказав Томпа.

Орбан наголошує, що його країна не може позбутися від російської нафти. При цьому усі інші країни навколо змогли це зробити. Тому до Орбана ставлять все більше питань.

Якщо говорити про зустріч Трампа і Орбана, то останній хоче домовитися, аби санкції проти Росії були зняті. Угорщина хоче отримувати російську нафту і газ,

– зазначив Томпа.

Зверніть увагу! Орбан назвав помилкою санкції США проти Росії. Він прагне обговорити це питання з Трампом.

Орбан і Україна: коротко