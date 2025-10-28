Таку інформацію розповів головний політичний радник проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що планує створити Угорщина?

Радник Орбана повідомив, що прем'єр хоче налагодити співпрацю зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо, а також з Андреєм Бабішем, його права популістська партія нещодавно перемогла на виборах у Чехії.

Метою такої співпраці радник назвав намір узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів, що може значно ускладнити зусилля ЄС з будь-якої підтримки України.

Думаю, це (створення антиукраїнського блоку – 24 Канал) станеться – і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи – так ми змогли чинити опір,

– каже політичний директор Орбана Балаш Орбан.

Він нагадав про співпрацю країн "Вишеградської четвірки", що якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща у 2015 році, коли при владі у Варшаві перебувала євроскептична партія "Право і справедливість".

Як це пов'язано з новим можливим об'єднанням?

Польський прем’єр Матеуш Моравецький тоді відігравав ключову роль, а група зосереджувалася на захисті традиційних цінностей, посиленні зовнішніх кордонів ЄС і протидії обов’язковому розподілу мігрантів.

Утім, як наголошується, після початку повномасштабної війни Росії проти України такий союз розпався. Польща зайняла рішучу антиросійську позицію. Водночас Угорщина, як відомо, пішла у протилежному напрямку.

Зазначається, що у зв'язку з тим, що тепер чинний уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском виступає за підтримку України, нова "Вишеградська трійка" повинна буде складатися лише з Угорщини, Чехії та Словаччини.

Роберт Фіцо та Андрей Бабіш, як і Орбан, виступають проти запровадження санкцій проти Росії, натомість закликають до діалогу. Але відомо, що Бабіша вже критикують за скептицизм щодо подальшої допомоги Києву.

Раніше міністр закордонних справ Чехії заявляв, що він стане "маріонеткою" Віктора Орбана Європейській раді. Попри це, наразі Фіцо не вибудовує спільної політики з Угорщиною, а Бабіш ще не сформував уряд після виборів.

Як Угорщина перешкоджає Україні?