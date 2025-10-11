Про це політик заявив на своїй Facebook-сторінці в суботу, 11 жовтня, передає 24 Канал. На одному з фото він власноруч підписує петицію.

Навіщо Орбан збирає підписи угорців?

За словами угорського прем'єр-міністра, Європа все швидше наближається до війни. Він нагадав про представлений напередодні в Копенгагені військовий план, згідно з яким "Європа платить, Україна воює, а Росія виснажується".

На саміті ЄС у Данії нібито "обмежилися лише мріями", а Орбан виступив проти. Саме після цього розпочалася так звана кампанія проти Угорщини – звинувачення в шпигунстві, скандали з фейковими новинами та юридичні махінації.

Ми не можемо сидіти склавши руки! Ми повинні знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті й селі, бо зараз нам потрібні всі миролюбні угорці!

– переконує політик.

Також він опублікував фото з ринку Пештержебет, на одному з яких власноруч підписує петицію "проти військових планів ЄС".

До слова, політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький вважає, що ЄС може обмежити вплив Орбана на колективні рішення, але не робить цього через власну вигоду. "ЄС не хоче бачити Україну у своїх лавах. Чому? Через гроші", – сказав він в етері 24 Каналу.

Орбан і війна в Україні: останні новини