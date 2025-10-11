Об этом политик заявил на своей Facebook-странице в субботу, 11 октября, передает 24 Канал. На одном из фото он собственноручно подписывает петицию.
Смотрите также "Работали под дипломатическим прикрытием": в СМИ рассказали, как Венгрия шпионила в ЕС
Зачем Орбан собирает подписи венгров?
По словам венгерского премьер-министра, Европа все быстрее приближается к войне. Он напомнил о представленном накануне в Копенгагене военном плане, согласно которому "Европа платит, Украина воюет, а Россия истощается".
На саммите ЕС в Дании якобы "ограничились лишь мечтами", а Орбан выступил против. Именно после этого началась так называемая кампания против Венгрии – обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические махинации.
Мы не можем сидеть сложа руки! Мы должны снова показать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!
– убеждает политик.
Также он опубликовал фото с рынка Пештержебет, на одном из которых собственноручно подписывает петицию "против военных планов ЕС".
Сбор подписей на фермерском рынке: смотрите фото
К слову, политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий считает, что ЕС может ограничить влияние Орбана на коллективные решения, но не делает этого из-за собственной выгоды. "ЕС не хочет видеть Украину в своих рядах. Почему? Из-за денег", – сказал он в эфире 24 Канала.
Орбан и война в Украине: последние новости
- Накануне Орбан имел спор с канцлером Германии. Венгерский политик упрекал европейских коллег за их отказ от диалога с Кремлем. В ответ Фридрих Мерц напомнил, как Владимир Путин "ответил" бомбардировкой детской больницы в Киеве после визита Орбана в Москву летом 2024 года.
- По словам Орбана, существование "территории под названием Украина" отвечает стратегическим интересам Венгрии. Премьер якобы не хотел бы иметь общие границы с Германией, Россией и Турцией.
- Напомним, 26 сентября венгерский разведывательный дрон дважды нарушил воздушное пространство Украины, залетев вглубь на 40 километров. Эксклюзивно в эфире 24 Канала политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал, что Москва может иметь прямое влияние на Орбана. Вероятно, России понадобились разведывательные данные по Закарпатью.