Всем давно понятно, что венгерский премьер является агентом Кремля. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что Евросоюз все-таки имеет методы воздействия.

Как ЕС может ограничить влияние Орбана?

В Договоре о Европейском Союзе есть 7 статья, где четко прописаны нормы, как можно заблокировать действие таких политиков как Орбан. В 2018 году ЕС уже стал на этот путь. Ведь в Венгрии фиксировали нарушения в сфере судебной системы, прав человека и многое другое.

Справочно! 7 статья Договора касается временного ограничения прав страны-члена. Ее могут применить за систематические нарушения государством основных ценностей Евросоюза. Совет ЕС уже обсуждал лишение голоса Венгрии, но решение так и не принял.

"Евросоюз может заблокировать голос Орбана, но просто этого не делает. Ответ прост – ЕС не хочет видеть Украину в своих рядах. Почему? Из-за денег", – сказал политолог.

На Украину придется тратить огромные суммы, совсем не такие как сейчас. Речь идет о сотнях миллиардов. Конечно, все эти деньги Евросоюз желает оставить себе, для собственных программ, субвенций, проектов, в частности в аграрном секторе.

Поэтому о членстве Украины в ЕС говорят лишь гипотетически, как об очень далекой перспективе, которая не точно сбудется. Так же никто не хочет передать нашему государству замороженные российские активы. Это объясняют якобы нарушением международного законодательства.

Так можно сказать по ряду других правил ЕС. Например, относительно въезда россиян в их страны. Ведь граждане России до сих пор могут свободно путешествовать по миру. Украина вынуждена противостоять и этому.

