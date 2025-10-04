Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время эфира на Kossuth Radio.
Смотрите также Почему выборы в Чехии так важны для Украины и придут ли к власти украинофобы и агент КГБ Бабиш
Что Орбан говорил о войне в Европе?
Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии заключается в стремлении к прекращению огня, мира и непрерывных дипломатических переговоров между сторонами.
Венгерский премьер утверждает, будто все больше стран Европы чувствуют себя так же как Будапешт: то есть континент дрейфует в войну, и "рано или поздно гробы вернутся домой, с погибшими, павшими молодыми людьми".
Политик снова повторил, что опасность растет и венгры не хотят брать ее на себя.
По мнению Орбана, эта опасность растет, и венгры не хотят брать ее на себя.
Кроме того, премьер Венгрии говорил о праве каждого народа решать, хочет ли он быть в общем союзе с другим народом. Венграм не нужно заботиться о том, что говорят другие 26 стран-членов ЕС, а "должны заботиться о собственном мнении".
Какова позиция Венгрии?
Недавно Виктор Орбан заявил, что "венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами". Он добавил, что судьба украинцев – быть рядом с Россией, а потому Венгрия "не хочет ее разделять".
Владимир Зеленский считает, что Орбан блокирует вступление Украины в ЕС из-за выборов в своей стране. Премьер Дании Фредериксен отметила, что нельзя позволять одной стране, тем более Орбану, принимать решения относительно будущего Европы.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу рассказала, что Евросоюз имеет план по Венгрии, но его пока не реализовали. Он позволит открыть первый переговорный кластер. Кос заметила, что Киев сделал много для защиты нацменьшинств – а это вопрос, которым особенно манипулирует Будапешт.