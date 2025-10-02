Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу прокомментировала эту ситуацию с позицией Будапешта.

Что сказала Марта Кос о позиции Венгрии?

Марта Кос рассказала, что ЕС имеет план действий в отношении Венгрии.

План действий готов, но еще не реализован. Поэтому это еще в процессе. И этот документ, этот план действий, позволит нам открыть первый кластер, но его нужно воплотить,

– рассказала еврокомиссар.

Она добавила, что 30 сентября начала трехдневную миссию в Украине, в частности на Закарпатье.

Там Марта Кос посетила словацкую и венгерскую школу, а также заседание Совета национальных меньшинств. Она отметила, что Украина уже многое сделала для защиты нацменьшинств.

Этим вопросом особенно манипулирует Венгрия. Поэтому ЕС ведет разговоры по этому поводу с Венгрией.

"Если говорить в целом, защита меньшинств – один из важнейших столпов нашего существования в ЕС. Поэтому какие бы беспокойства не имела Венгрия, а мы относимся к ним серьезно, мы сможем это решить, как только откроем первый кластер. Да, Венгрия этого требует, но мы говорим с ними, и я с ними разговариваю, что мы сможем это сделать. Есть определенные особые потребности, возможно, но как только мы откроем кластер, я надеюсь, что сможем преодолеть эти разногласия в ближайшее время", – добавила Марта Кос.

