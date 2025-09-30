Это стало ключевым шагом к переговорам о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Что известно о завершении скрининга?

Украина вместе с Еврокомиссией 30 сентября завершила скрининг соответствия украинского законодательства с правом ЕС.

В сложных обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего,

– отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что завершение проверки в рекордные сроки стало историческим шагом на пути в ЕС и демонстрирует готовность Украины к следующему этапу евроинтеграции.

Процесс длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых среди стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Что обсуждали в завершение?

Завершающая двусторонняя сессия была посвящена разделу 22 "Региональная политика и координация структурных инструментов" в рамках Кластера 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".

Во время финальной сессии представили девять презентаций по организации власти, регионального развития и конкретных инструментов поддержки территорий. Особое внимание уделялось влиянию войны.

Также, по данным ведомства, продемонстрировали практический опыт сотрудничества с ЕС через проекты Interreg на сумму 105 миллионов евро. Представлены цифровые системы прозрачности, работу антикоррупционных органов и систему мониторинга развития территорий.

