О чем говорила Урсула фон дер Ляйен?

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Если мы и дальше считаем, что Украина – это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро,

– заявила фон дер Ляйен.

Согласно ее словам, это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. К тому же это позволит Европейскому Союзу получить пользу от этой технологии.

Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна "дать сильный и единый ответ на вторжение российских дронов на наши границы".

Именно поэтому мы предложим немедленные меры для создания "стены дронов" в рамках инициативы Eastern Flank Watch. Мы должны двигаться вперед вместе с Украиной и НАТО,

– добавила глава Еврокомиссии.

Интересно! Все эти заявления были сделаны во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Европейской комиссии по безопасности.

Что еще сообщила руководительница Еврокомиссии?

Чиновница подчеркнула важность усиления военной помощи. Об этом пишет Суспільне.

В частности фонд дер Ляйен акцентировала на внедрении проекта "Восточный фланг" и напомнила, что за последние 1 000 дней Россия оккупировала лишь 1% территории Украины.

Она также отметила последние шаги для усиления европейской обороны: инструмент SAFE и Белую книгу обороны. Согласно ее словам, дальнейшие шаги лидеры обсудят на неформальном саммите ЕС в Копенгагене.

