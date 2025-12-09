Почему в России "падает" производство еды?

Сокращение произошло впервые с 2009 года, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

С января по сентябрь этого года производство продуктов упало на 0,6% в годовом измерении, а напитков – на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В то же время за 11 месяцев 2025 года количество новых инвестиционных проектов в пищевом производстве сократилось на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма инвестиций по состоянию на конец ноября составила 104,7 миллиарда рублей против 194,6 миллиарда рублей за тот же период прошлого года.

По данным INFOLine, инвестиционная активность в пищевом секторе фактически откатилась до уровня 2013 года – последнего года перед введением продовольственного эмбарго. То есть запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых товаров из стран, которые применили санкции против России за аннексию Крыма.

Как отмечает основатель INFOLine Иван Федяков, кредитная нагрузка на предприятия пищевой промышленности резко возросла. Общий объем задолженности по банковским кредитам на 1 октября 2025 года увеличился на 9%, до 1,87 триллиона рублей, а доля просроченной задолженности – на 2,7%.

Обратите внимание! Выплаты предприятий по кредитам за первые девять месяцев этого года составили 196 миллиардов рублей, что на 64 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство продуктов снижается из-за общих проблем в экономике:

нехватки трудовых ресурсов; ускорения инфляции; роста кредиторской задолженности; высокой ключевой ставки; переход россиян к сберегательной модели поведения.

Управляющий партнер Agrotrend.ru Николай Лычев говорит, что все чаще покупатели отказываются от продуктов "для удовольствия". Речь идет о шашлыках, мясные и сырные деликатесы и тому подобное. Россияне пока выбирают более простую пищу.

По его словам, население переходит на покупку продуктов только по акциям и начинает ходить в дискаунтеры в поисках лучшей цены.

Обратите внимание! В частности средний чек в продуктовых магазинах за первые девять месяцев 2025 года вырос на 9% – фактически на уровень инфляции.

Напомним, что россияне сейчас ожидают роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Об этом говорится в материале "The Moscow Times".

Данные Росстата свидетельствуют: в октябре 2025 года инфляция замедлилась до 0,5% в месячном измерении и 7,7% – в годовом. Но население считает, что рост цен ускоряется.

Важно! Медианная оценка инфляции за последний год увеличилась – с 14,5% с 14,1% в октябре.

Что еще известно о сбережениях на еду?