Как растут цены на молочную продукцию?

За первые 7 месяцев 2025 года стоимость сырого молока, используемого для производства готовой продукции в России, выросла на 23,1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Соответственно подскочили в цене и все молочные продукты:

сливочное масло подорожало на 34% в годовом исчислении;

сметана и молоко – на 22%;

сыры – на 19%.

В результате с сентября 2024 года по август 2025-го продажи молочной продукции в магазинах упали на 2,8%.

При этом, по данным разведки, темпы падения спроса на "молочку" ускоряются, ведь в мае аналитики оценивали спад лишь в 1,2%.

Больше всего сократились покупки масла и маргарина – на 11,2%;

Продажи ультрапастеризованного молока уменьшились на 11,1%.

Ряженка, простокваша и плавленый сыр продаются меньше на 7,1%.

Потребители все чаще переходят на растительные заменители,

– рассказывают в разведке.

Важно! Вместе с тем производители и торговые сети предупреждают, что цены на продукты вырастут еще больше в случае принятия поправок в Налоговый кодекс России, которые предусматривают новую госпошлину за внесение данных в систему маркировки молочной продукции.

На какие еще товары растут цены в России?

Также в России резко подорожали лекарства. Стоимость упаковки лекарственного средства выросла в среднем более чем на 13,6% в январе – августе 2025 года, подсчитали в российской аналитической компании DSM Group.

Вместе с тем инфляция в это же период, по данным Росстата, составила 3,95%. То есть рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза. Выросли в цене все самые популярные препараты:

Кеторол (обезболивающее и противовоспалительное средство) – на 30%, до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток;

Нафазолин (капли для носа) – на 25%, до 62 рублей за флакон объемом 15 миллилитров;

Дротаверин (Но-шпа) – на 15%, до 462 рублей за упаковку из 100 таблеток;

Корвалол (25 мл) – на 14%, до 53 рублей;

Анальгин – на 13%, до 39 рублей за 10 таблеток;;

Активированный уголь - на 10%, до 20 рублей.

Стоит знать! С начала 2025 года особенно также подорожали средства, которые не входят в список важнейших лекарственных препаратов.

Как будут расти цены в дальнейшем?