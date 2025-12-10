Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что этот указ ничем не отличается от предыдущих. Враг развивает свою милитарную составляющую. Возможно, Украине также стоило бы таким образом усиливать войско.

С какой проблемой столкнулась Россия?

Как отметил военный, несмотря на громкие заявления, Россия таки испытывает определенные проблемы с личным составом. Там пытаются найти варианты, как добирать оккупантов в войско.

Россияне не могут сейчас открыто пойти в мобилизацию, потому что это существенно ударит по их общественно-политической ситуации. Поэтому они держатся на таких гибридных элементах мобилизационных процессов. Это и сборы, и призыв на срочную службу. Срочников часто используют на войне против Украины,

– сказал Ткачук.

Кроме этого, там уже выдвигают условия для иностранцев, которые хотят получить российский паспорт, чтобы они отслужили в армии. Они как-то и пытаются компенсировать значительные потери на фронте.

Это указывает на то, что резервы россиян – "не такие уж и резиновые". Им постоянно нужно добирать где-то людей. Огромное количество личного состава России просто уничтожается на фронте. Они несут значительные потери. Им нужно как-то их пополнять,

– рассказал военный.

