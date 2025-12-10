Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що цей указ нічим не відрізняється від попередніх. Ворог розвиває свою мілітарну складову. Можливо, Україні також варто було б у такий спосіб підсилювати військо.

З якою проблемою зіткнулася Росія?

Як наголосив військовий, попри гучні заяви, Росія таки відчуває певні проблеми з особовим складом. Там намагаються знайти варіанти, як добирати окупантів у військо.

Росіяни не можуть зараз відкрито піти в мобілізацію, бо це суттєво вдарить по їхній суспільно-політичній ситуації. Тому вони тримаються на таких гібридних елементах мобілізаційних процесів. Це і збори, і призов на строкову службу. Строковиків часто використовують на війні проти України,

– сказав Ткачук.

Крім цього, там вже висувають умови для іноземців, які хочуть отримати російський паспорт, аби вони відслужили у війську. Вони якось та й намагаються компенсувати значні втрати на фронті.

Це вказує на те, що резерви росіян – "не такі вже й гумові". Їм постійно потрібно добирати десь людей. Величезна кількість особового складу Росії просто знищується на фронті. Вони зазнають значних втрат. Їм потрібно якось їх поповнювати,

– розповів військовий.

Втрати Росії на війні: коротко