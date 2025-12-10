Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що цей указ нічим не відрізняється від попередніх. Ворог розвиває свою мілітарну складову. Можливо, Україні також варто було б у такий спосіб підсилювати військо.
З якою проблемою зіткнулася Росія?
Як наголосив військовий, попри гучні заяви, Росія таки відчуває певні проблеми з особовим складом. Там намагаються знайти варіанти, як добирати окупантів у військо.
Росіяни не можуть зараз відкрито піти в мобілізацію, бо це суттєво вдарить по їхній суспільно-політичній ситуації. Тому вони тримаються на таких гібридних елементах мобілізаційних процесів. Це і збори, і призов на строкову службу. Строковиків часто використовують на війні проти України,
– сказав Ткачук.
Крім цього, там вже висувають умови для іноземців, які хочуть отримати російський паспорт, аби вони відслужили у війську. Вони якось та й намагаються компенсувати значні втрати на фронті.
Це вказує на те, що резерви росіян – "не такі вже й гумові". Їм постійно потрібно добирати десь людей. Величезна кількість особового складу Росії просто знищується на фронті. Вони зазнають значних втрат. Їм потрібно якось їх поповнювати,
– розповів військовий.
Втрати Росії на війні: коротко
- Станом на 9 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 182 тисячі особового складу на фронті. Також наші захисники знищили 11403 танки, 23691 бойову броньовану машину, 34944 артилерійських систем тощо.
- Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив 8 різних цілей в Криму за два тижні. Серед них – літак Су-24.
- Окрім цього, 2 грудня дрони знищили щонайменше 2 резервуари з паливом на нафтобазі в Орловській області. Вже є супутникові знімки місць ураження.