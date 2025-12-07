Це випливає із супутникового знімка, зробленого 6 грудня, передає 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо свобода".
Дивіться також "Мадяр" показав кадри роботи дронів по Рязанському НПЗ та меткомбінату в Алчевську
Які наслідки атаки на Лівенську нафтобазу?
Губернатор регіону Андрій Кличков після атаки дронів заявив про пожежу "на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі". За даними супутникових знімків, там уражено щонайменше два резервуари.
БпЛА знищили резервуари пального в Лівнах: відео "Радіо свобода"
Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.
Атаки на Росію: останні новини
Росію все частіше атакують дрони. Зокрема, у ніч на 7 грудня вибухи чули у Саратовській області. Повідомлялося, що під ударом могла опинитися нафтобаза в Енгельсі. Там виникла пожежа.
Окрім цього, українські підрозділи вночі в суботу, 6 грудня, атакували нафтопереробний завод противника в Рязані. Цей об'єкт, потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік, належить до низки найбільших російських нафтопереробних підприємств. Там виготовляють бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель. Тоді ж під ударом опинився й завод з виготовлення корпусів для снарядів.
Також Україна атакувала Темрюцький морський порт у Краснодарському краї, після влучання там виникла пожежа.