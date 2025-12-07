Это следует из спутникового снимка, сделанного 6 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио свобода".
Смотрите также "Мадьяр" показал кадры работы дронов по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске
Какие последствия атаки на Ливенскую нефтебазу?
Губернатор региона Андрей Кличков после атаки дронов заявил о пожаре "на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе". По данным спутниковых снимков, там поражены по меньшей мере два резервуара.
БпЛА уничтожили резервуары горючего в Ливнах: видео "Радио свобода"
Стоит заметить, что каждый резервуар на нефтебазе в Ливнах способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.
Атаки на Россию: последние новости
Россию все чаще атакуют дроны. В частности, в ночь на 7 декабря взрывы слышали в Саратовской области. Сообщалось, что под ударом могла оказаться нефтебаза в Энгельсе. Там возник пожар.
Кроме этого, украинские подразделения ночью в субботу, 6 декабря, атаковали нефтеперерабатывающий завод противника в Рязани. Этот объект, мощностью 17,1 миллиона тонн нефти в год, относится к ряду крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Там изготавливают бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель. Тогда же под ударом оказался и завод по изготовлению корпусов для снарядов.
Также Украина атаковала Темрюкский морской порт в Краснодарском крае, после попадания там возник пожар.