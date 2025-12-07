Это следует из спутникового снимка, сделанного 6 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио свобода".

Смотрите также "Мадьяр" показал кадры работы дронов по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске

Какие последствия атаки на Ливенскую нефтебазу?

Губернатор региона Андрей Кличков после атаки дронов заявил о пожаре "на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе". По данным спутниковых снимков, там поражены по меньшей мере два резервуара.

БпЛА уничтожили резервуары горючего в Ливнах: видео "Радио свобода"

Стоит заметить, что каждый резервуар на нефтебазе в Ливнах способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.

Атаки на Россию: последние новости