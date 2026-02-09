Так, противник повторно вдарив по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
Дивіться також F-16 ефектно збив "Шахед": у Повітряних силах підтвердили справжність вірусного відео
Що відомо про атаку на енергооб'єкт біля Нововолинська?
За словами міського голови, вода у місті подається від електромережі. Очисні споруди працюють на генераторі.
На деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є.
"Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", – запевнив чиновник.
Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно. Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, що це не перший удар по енергооб'єкту біля Нововолинська. За останні три дні він кілька разів опинився під обстрілом. Місто залишалося без світла і води, також фіксували перебої у роботі мобільного зв'язку.
До слова, уночі 9 лютого масованої атаки дронами зазнала Одеса. У місті – чимало пошкоджень житлових будинків. Окрім того, на жаль, не минулося без жертв. Загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей поранені, серед них – 19-річна дівчина.
Які наслідки останніх атак на Україну?
- Уночі 9 лютого ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.
- Уночі 8 лютого російські війська вночі атакували об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, є руйнування.
- У ніч проти 7 лютого Бурштин опинився під комбінованим ударом. Унаслідок атаки в місті зникло теплопостачання і вода, а Бурштинська ТЕС, яка була основною ціллю, призупинила роботу через серйозні ушкодження.