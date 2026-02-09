Про небезпеку для Одеси проінформували в МВА. Ось що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу
Повітряна атака на Одесу 9 лютого: які відомі подробиці?
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:08. За інформацією Повітряних сил, з акваторії Чорного моря до берегів Одещини наближалися російські ударні дрони.
Моніторингові спільноти вказували, що їх близько 15, а згодом додали, що в морі літають ще. Перші вибухи місцеві жителі почули приблизно о 00:30, працювала Протиповітряна оборона.
Міська військова адміністрація підтвердила, що Одеса перебуває під атакою БпЛА.
У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!
– написали там.
"Одеса та район! Перебувайте в укриттях!" – додали в ОВА.
Де ще лунали вибухи упродовж доби?
- У Києві ввечері 8 лютого двічі були балістичні атаки, вибухи гриміли й на Київщині.
- Монітори писали, що ракет було 6, а після атаки сталася пожежа в одному з міст області.