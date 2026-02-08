Про те, де зараз фіксують проліт БпЛА та можуть лунати вибухи, пишуть Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза, радимо перебувати в безпечних місцях.
Де зараз летять ворожі цілі?
В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину. Ракета в напрямку Білої Церкви (на Васильків). Швидкісна ціль в напрямку Чернігова, рухається на Київ. Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
