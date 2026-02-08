О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах.
Где сейчас летят вражеские цели?
В Украине объявили воздушную тревогу: интерактивная карта
- БпЛА на западе Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновления по движению БпЛА
- БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.
- БпЛА на севере и юге от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.
БпЛА на западе Николаевщины, курс на Одесскую область.
Ракета в направлении Белой Церкви (на Васильков).
Скоростная цель в направлении Чернигова, движется на Киев.
Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.
- БпЛА к югу от Воронижа в Сумской области, осуществляют хаотическое перемещение.
- БпЛА на Краснокутске на Харьковщине с юга.
- БпЛА к югу от Чернигова, курс к югу.