О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах.

Где сейчас летят вражеские цели?

В Украине объявили воздушную тревогу: интерактивная карта

21:34, 8 февраля

  • БпЛА на западе Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
21:29, 8 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:10, 8 февраля

Обновления по движению БпЛА

  • БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.
  • БпЛА на севере и юге от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.
21:08, 8 февраля

БпЛА на западе Николаевщины, курс на Одесскую область.

20:57, 8 февраля

Ракета в направлении Белой Церкви (на Васильков).

20:56, 8 февраля

Скоростная цель в направлении Чернигова, движется на Киев.

20:55, 8 февраля

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

19:46, 8 февраля

  • БпЛА к югу от Воронижа в Сумской области, осуществляют хаотическое перемещение.
  • БпЛА на Краснокутске на Харьковщине с юга.
  • БпЛА к югу от Чернигова, курс к югу.