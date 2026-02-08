Таке припущення у розмові з 24 Каналом висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, уточнивши, що ракети АІМ-9 діють на відстані 25 – 40 кілометрів.
По яких цілях краще спрямовувати AIM-9?
АІМ-9 – це зброя ближнього бою. Україні, як пояснив авіаексперт, достатньо вказаного радіуса дії цієї ракети (25 кілометрів). Згідно з його оцінкою, цей клас ракет є найкращим для використання у протидії дронам-камікадзе й ракетам ворога.
"Утилізувати їх краще по "Шахедах" і крилатих ракетах. В першому випадку може й не так це вигідно, бо вони коштують від 50 до 200 тисяч доларів, а от по крилатих ракетах це дуже ефективно. Думаю, що канадці саме в такому напрямку діють і саме такі будуть домовленості", – озвучив Криволап.
Кожен літак F-16 на своїх кінцівках крила має по ракеті АІМ-9. Авіаексперт зауважив, що проблема в тому, що він несе дві такі ракети, а треба більше.
Нам F-16 з АІМ-120 не зовсім потрібні, тому що ті АІМ-120, які нам передають, вони діють до 120 – 140 кілометрів. Це не протидія російським літакам з ракетами Р37М, яка може бити на дальність вдвічі більшу,
– пояснив Криволап.
Підсумовуючи, авіаційний експерт висловив думку, що Канада передасть Україні саме клас ракет АІМ-9 і додав, що їх наша держава потребує у великій кількості. Він також нагадав, що саме цією ракетою AIM-9 Sidewinder був уражений російський літак, коли морський дрон Magura відповів на спробу свого знищення в Чорному морі.
До відома! В Міноборони повідомили, що ракети AIM від Канади вже перебувають в процесі трансферу до України. Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництва БпЛА. Наша держава зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.
Як Україна планує посилити ППО?
Україна працює над створенням "малої" протиповітряної оборони, призначене нове командування безпілотних систем ППО. Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що триває підготовка додаткових екіпажів БпАК, сотні з них вже віддані під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил. Одночасно з цим посилюється антидроновий захист основних адмінцентрів у прифронтових регіонах. Триває й додаткове залучення армійської авіації.
Україна планує отримати від Швеції літаки Gripen, ракети ППО Meteor до них задля протидії ворожим повітряним цілям. Військовий експерт Роман Світан пояснив, що Україні для ефективної боротьби потрібно 12 одиниць цих винищувачів. Щодо ракет Meteor, він зауважив, що вони необхідні, аби відігнати ворога від рубежів пуску КАБів.
Польща висловила готовність надати Україні свої винищувачі МіГ-29 в обмін на українські безпілотники. Зеленський заявив, що наша держава нині відчуває потребу в ракетах до систем ППО, тому готова обміняти свої дрони й на них. Таку пропозицію він озвучив польському прем'єру Туску під час його віщиту до Києва 5 лютого.
7 лютого після масованої російської атаки президент України провів селекторну нараду. Він обговорив питання щодо роботи мобільних вогневих груп ППО. Перед керівниками областей, Повітрянями силами ЗСУ і Міноборони поставлене завдання посилити компоненти мобільних груп у загальній системі захисту регіонів.