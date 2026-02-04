Про це розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, наскільки ця зброя ефективніше тих зразків, які має на озброєнні Україна. Також Франція у 2026 році передасть Україні додаткові літаки, авіабомби та ракети, які застосовуються в системах протиповітряної оборони.
До теми США уклали контракт на обслуговування винищувачів F-16: чому це важливо для України
У чому перевали ракет Meteor?
Світан зазначив, що ракети Meteor потрібні для Gripen, щоб винищувачів могли підіймати їх у повітря. Також Україні важливо отримати локатори Saab, що літають. Річ у тім, що у Gripen не вистачає дальності авіоніки для того, щоб наводити ракети Meteor, тому потрібний літаючий локатор.
Маємо можливість використовувати ці засоби, адже льотчики готуються з 2023 року. Думаю, що нам можуть передати кілька пар Gripen, навіть вже нових – під Meteor і не лише під них. Шведські винищувачі можуть підіймати в повітря також німецькі ракети Taurus,
– підкреслив військовий експерт.
Він пояснив, які переваги має ракета Meteor. Вона схожа зі старою радянською ракетою Р-37 дальністю 200 – 300 кілометрів. У Meteor цей параметр становить понад 200 кілометрів.
Зверніть увагу! Німеччина передала Україні 9 систем протиповітряної оборони IRIS-T, а найближчим часом планує поставити нові комплекси. Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Берлін надав Києву 2 додаткові комплекси Patriot та продовжує постачати боєприпаси для систем ППО.
"Цю ракету потрібно вивести на точку у кілька десятків кілометрів до цілі. А там у Meteor вмикається власна головка самонаведення. Для того щоб її туди вивести, потрібен літаючий локатор Saab", – зауважив льотчик-інструктор.
Коли це тріо почне працювати у повітрі, тоді, на його думку, у росіян виникне серйозна проблема – вони не зможуть скидати КАБи.
Саме ракети Meteor потрібні нам, щоб відігнати росіян від рубежів пуску або скидання КАБів. Якщо ми хоча б за 100 кілометрів від лінії фронту відженемо ворога, а ми можемо це зробити, маючи такі ракети у достатній кількості, тоді обстріли КАБами наших передових рубежів або зменшаться, або повністю припиняться,
– відзначив Роман Світан.
Проте, щоб досягти такого результату, за словами полковника ЗСУ в запасі, Україна має отримати хоча б ескадрилью – тобто 12 літаків – Gripen з достатньою кількістю ракет Meteor.
Які засоби Україна отримає від Швеції?
Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив 1 лютого з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном формування одного із найбільших пакетів допомоги для нашої країни. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони, радари виробництва компанії Saab, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони.
Міністри обговорили питання можливості постачання Україні літаків Gripen та передачі ракет Meteor, якими можна уражати носії керованих авіаційних бомб.
У Міноборони зазначили, що Україна та Швеція працюють щодо додаткових внесків до програми PURL щодо забезпечення українського війська критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.