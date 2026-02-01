Формування цього пакета безпекової допомоги обговорив міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном 1 лютого. Про це пише Міноборони.

Що Україна отримає він Швеції?

Швеція готується передати засоби протиповітряної оборони, радари виробництва компанії Saab, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, зокрема й далекобійні.

Окремо Федоров та Йонсон зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Серед них – посилення ППО та протидія балістичним загрозам.

Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам,

– повідомили у Міноборони.

Друге питання – партнерство у сфері оборонних інновацій. Наразі кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave-Sweden. Завдяки формату співфінансування вдасться залучати грантові кошти для оборонних компаній, а також тестувати інноваційні рішення просто на фронті.

Третє – запуск спільних виробництв у сфері defense tech. Йде робота над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Обговорювали й питання авіаційної складової. Зокрема, можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, якими вдасться бити по носіях керованих авіаційних бомб.

