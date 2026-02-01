Формирование этого пакета помощи по безопасности обсудил министр обороны Украины Михаил Федоров во время разговора с Министром обороны Швеции Полом Йонсоном 1 февраля. Об этом пишет Минобороны.
Что Украина получит он Швеции?
Швеция готовится передать средства противовоздушной обороны, радары производства компании Saab, дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, в том числе и дальнобойные.
Отдельно Федоров и Йонсон сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.
Среди них – усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам.
Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских воинов критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам,
– сообщили в Минобороны.
Второй вопрос – партнерство в сфере оборонных инноваций. Сейчас кластер Brave1 обсуждает возможность запуска совместной программы Brave-Sweden. Благодаря формату софинансирования удастся привлекать грантовые средства для оборонных компаний, а также тестировать инновационные решения прямо на фронте.
Третье – запуск совместных производств в сфере defense tech. Идет работа над ускорением запуска совместного производства украинских решений по безопасности на территории Швеции.
Обсуждали и вопросы авиационной составляющей. В частности, возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которыми удастся бить по носителям управляемых авиационных бомб.
Военная помощь: последние новости
ЕС представил заем на 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины в 2026 – 2027 годах, но первый транш поступит только через несколько месяцев. Эту задержку резко прокомментировал президент Зеленский. По его словам, январь, февраль и март – самые сложные для страны месяцы.
Франция также должна передать Украине помощь. В частности, дополнительные самолеты и ракеты для ПВО. Об этом стало известно после общения Зеленского и Макрона.
А Германия передала Украине 9 систем IRIS-T и в ближайшее время ожидается поставка новых комплексов.