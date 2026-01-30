Задержку прокомментировал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. По словам президента, январь, февраль и март – самые сложные для страны месяцы.

Смотрите также Еще один год войны: что будет с украинцами в Европе и как огромный кредит ЕС спасает бюджет Украины

Зеленский отметил, что во время эмоциональной речи в Давосе поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошти за важное решение о 90 миллиардах евро помощи.

Однако Украине еще придется дождаться первой выплаты, пережив самые сложные месяцы.

А январь, февраль и март как наша страна живет? Она платит зарплаты? Или она поставила все на паузу и сказала: окей, начинаем год в этот раз с первого апреля?

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что это высказывание не направлено против Европы – речь идет о фактах и эмоциях, которые в разных условиях могут отличаться.