Почему ЕС спорит из-за кредита?

Германия предлагает привязать расходы по будущему кредиту к уровню двусторонней помощи, которую все государства ЕС уже предоставили Киеву, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Смотрите также Раскол в Европе: Франция блокирует использование кредита ЕС на ракеты для Украины

Такой подход позволит вознаградить страны, которые больше всего поддержали Украину. Он чрезвычайно выгоден для Берлина, который сейчас оказал наибольшую финансовую поддержку Киеву с начала полномасштабной войны в 2022 году.

В то же время предложение может вызвать недовольство у других, менее щедрых доноров Украины, например во Франции и Италии. Их двусторонняя поддержка Киева значительно меньше немецкой.

Для сравнения:

Германия уже предоставила Украине почти 25 миллиардов евро двусторонней помощи;

двусторонней помощи; Франция, которая является второй по размеру экономикой ЕС, направила всего 7,5 миллиарда евро ;

; Италия выделила еще меньше – 2,7 миллиарда евро.

Такие данные по поддержке Украины приводит Кильский институт.

Изменения в правила распределения финансирования должны стимулировать страны ЕС увеличивать двустороннюю помощь Украине, что соответствует общим интересам Союза,

– говорят дипломаты.

Важно! Ожидается, что вопрос распределения расходов по кредиту обсудят послы стран ЕС в Брюсселе уже в среду, 28 января.

Куда направят 90 миллиардов евро?

Напомним, что в декабре 2025 года европейские лидеры на саммите в Брюсселе долго спорили о плане финансирования Украины, но так и не смогли согласовать использование замороженных активов России. Зато пришли к согласию по кредиту в 90 миллиардов евро, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Эти средства предоставят под гарантии общего бюджета ЕС. Они должны обеспечить финансовую поддержку Киеву в 2026 – 2027 годах.

В январе Еврокомиссия представила юридическое предложение по использованию кредита:

30 миллиардов евро планируют направить на покрытие дефицита государственного бюджета Украины.

60 миллиардов евро – на военную помощь;

Средства будут использованы для закупки оборудования прежде всего в Украине, ЕС и странах ЕЭП/ЕАСТ (зона, где действуют правила единого рынка ЕС – 24 Канал),

– отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заметьте! Кредит Украине предоставят "под 0%". Возвращать эти средства не придется, пока Россия не компенсирует убытки, которые она нанесла войной. Для этого в ЕС бессрочно заморозили активы Москвы.

Когда начнется выплата кредита?