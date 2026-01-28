Чому ЄС сперечається через кредит?

Німеччина пропонує прив'язати витрати з майбутнього кредиту до рівня двосторонньої допомоги, яку всі держави ЄС вже надали Києву, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Такий підхід дозволить винагородити країни, які найбільше підтримали Україну. Він надзвичайно вигідний для Берліна, який наразі надав найбільшу фінансову підтримку Києву з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Водночас пропозиція може викликати невдоволення в інших, менш щедрих донорів України, наприклад у Франції та Італії. Їхня двостороння підтримка Києва значно менша від німецької.

Для порівняння:

Німеччина вже надала Україні майже 25 мільярдів євро двосторонньої допомоги;

двосторонньої допомоги; Франція, яка є другою за розміром економікою ЄС, спрямувала всього 7,5 мільярда євро ;

; Італія виділила ще менше – 2,7 мільярда євро.

Такі дані щодо підтримки України наводить Кільський інститут.

Зміни до правил розподілу фінансування мають стимулювати країни ЄС збільшувати двосторонню допомогу Україні, що відповідає спільним інтересам Союзу,

– говорять дипломати.

Важливо! Очікується, що питання розподілу витрат за кредитом обговорять посли країн ЄС у Брюсселі вже в середу, 28 січня.

Куди спрямують 90 мільярдів євро?

Нагадаємо, що у грудні 2025 року європейські лідери на саміті у Брюсселі довго сперечалися про план фінансування України, але так і не змогли погодити використання заморожених активів Росії. Натомість дійшли згоди щодо кредиту у 90 мільярдів євро, повідомив голова Євроради Антоніу Кошта.

Ці кошти нададуть під гарантії спільного бюджету ЄС. Вони мають забезпечити фінансову підтримку Києву у 2026 – 2027 роках.

У січні Єврокомісія представила юридичну пропозицію з використання кредиту:

30 мільярдів євро планують спрямувати на покриття дефіциту державного бюджету України.

60 мільярдів євро – на військову допомогу;

Кошти будуть використані для закупівлі обладнання насамперед в Україні, ЄС і країнах ЄЕП/ЄАВТ (зона, де діють правила єдиного ринку ЄС – 24 Канал),

– зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зауважте! Кредит Україні нададуть "під 0%". Повертати ці кошти не доведеться, доки Росія не компенсує збитки, які вона завдала війною. Задля цього в ЄС безстроково заморозили активи Москви.

Коли розпочнеться виплата кредиту?