Чому ЄС сперечається через кредит?
Німеччина пропонує прив'язати витрати з майбутнього кредиту до рівня двосторонньої допомоги, яку всі держави ЄС вже надали Києву, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.
Такий підхід дозволить винагородити країни, які найбільше підтримали Україну. Він надзвичайно вигідний для Берліна, який наразі надав найбільшу фінансову підтримку Києву з початку повномасштабної війни у 2022 році.
Водночас пропозиція може викликати невдоволення в інших, менш щедрих донорів України, наприклад у Франції та Італії. Їхня двостороння підтримка Києва значно менша від німецької.
Для порівняння:
- Німеччина вже надала Україні майже 25 мільярдів євро двосторонньої допомоги;
- Франція, яка є другою за розміром економікою ЄС, спрямувала всього 7,5 мільярда євро;
- Італія виділила ще менше – 2,7 мільярда євро.
Такі дані щодо підтримки України наводить Кільський інститут.
Зміни до правил розподілу фінансування мають стимулювати країни ЄС збільшувати двосторонню допомогу Україні, що відповідає спільним інтересам Союзу,
– говорять дипломати.
Важливо! Очікується, що питання розподілу витрат за кредитом обговорять посли країн ЄС у Брюсселі вже в середу, 28 січня.
Куди спрямують 90 мільярдів євро?
Нагадаємо, що у грудні 2025 року європейські лідери на саміті у Брюсселі довго сперечалися про план фінансування України, але так і не змогли погодити використання заморожених активів Росії. Натомість дійшли згоди щодо кредиту у 90 мільярдів євро, повідомив голова Євроради Антоніу Кошта.
Ці кошти нададуть під гарантії спільного бюджету ЄС. Вони мають забезпечити фінансову підтримку Києву у 2026 – 2027 роках.
У січні Єврокомісія представила юридичну пропозицію з використання кредиту:
- 30 мільярдів євро планують спрямувати на покриття дефіциту державного бюджету України.
- 60 мільярдів євро – на військову допомогу;
Кошти будуть використані для закупівлі обладнання насамперед в Україні, ЄС і країнах ЄЕП/ЄАВТ (зона, де діють правила єдиного ринку ЄС – 24 Канал),
– зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зауважте! Кредит Україні нададуть "під 0%". Повертати ці кошти не доведеться, доки Росія не компенсує збитки, які вона завдала війною. Задля цього в ЄС безстроково заморозили активи Москви.
Коли розпочнеться виплата кредиту?
Європарламент у середу, 21 січня, підтримав ініціативу Ради ЄС щодо надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. Ухвалене рішення відкриває шлях до застосування механізму розширеної співпраці, який дозволить залучити кошти через запозичення Євросоюзу на міжнародних ринках капіталу.
У документі окремо підкреслено, що використання бюджетних ресурсів Союзу для забезпечення кредиту не створить жодних додаткових фінансових зобов’язань для Чехії, Словаччини та Угорщини.
Також зазначається, що перерахування фінансової допомоги Україні має відбутися не пізніше другого кварталу 2026 року, з огляду на актуальні потреби та стан українських державних фінансів.