Какое решение принял Европарламент?

Окончательно решение по кредиту вступит в силу после формального утверждения представителями Совета Евросоюза, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Европарламент своим решением позволяет применить механизм расширенного сотрудничества, чтобы предоставить Украине кредит в 90 миллиардов на следующие два года, используя заимствования ЕС на рынках капитала. При этом для обеспечения займа используют резервы европейского бюджета.

В решении отмечается, что использование ресурсов ЕС для гарантирования этого кредита никоим образом не повлияет на финансовые трех стран блока:

Чехии;

Словакии;

и Венгрии.

В то же время документ обосновывает предоставление кредита Киеву. Как отмечается, финансовая помощь Украине смягчит последствия действий России на Евросоюз, его безопасность и экономику. Ведь они могли бы быть значительно серьезнее, если бы Украина не получила средства, необходимые для продолжения военных действий.

Поражение Украины увеличило бы риск агрессии России против одного из государств-членов или страны в соседстве с Украиной, включая страны-кандидаты, и имело бы прямые и косвенные последствия для безопасности и экономической ситуации в Союзе,

– подчеркнули в Европарламенте.

Важно! В решении говорится, что выделение финансовой помощи ЕС должно состояться не позднее второго квартала 2026 года., поскольку этого требует финансовая ситуация в Украине.

Что известно о кредите в 90 миллиардов?

В середине декабря 2025 года европейские лидеры после долгих дискуссий на саммите Евросовета в конце концов согласовали кредит Украине, о чем сообщил ее председатель Антониу Кошта.

Мы имеем соглашение. Решение о 90 миллиардах евро поддержки Украины на 2026 – 2027 годы одобрено. Мы обещали – мы выполнили,

– отметил Кошта.

Кредит предоставят "под 0%". При этом Киеву не придется возвращать заем, пока Россия не компенсирует нанесенный войной ущерб.

Заметьте! Финансовые потребности Украины на следующие два года оценивают в 137 миллиардов евро. То есть кредит от Евросоюза сейчас сможет покрыть две трети этих потребностей.

Куда используют 90 миллиардов?