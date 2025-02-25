Какое оружие делает Украина

Промышленные способности выросли до 35 миллиардов долларов в 2025 году. Для сравнения, в 2022 году они составляли 1 миллиард долларов, передает 24 Канал со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

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Министр отметил, что украинское оружие проходит испытания в условиях самой жестокой войны со времен Второй мировой.

Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Оружие – отныне это бренд украинской оборонной индустрии. Это общее название всего вооружения и вообще явления украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного вторжения, и которую уже знают в мире.

Он также рассказал, какие виды оружия теперь разрабатывает украинская оборонная промышленность:

БпЛА-разведчики;

FPV-дроны на оптоволокне;

Наземные роботизированные платформы;

Дроны-перехватчики;

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР);

Системы связи;

Речные дроны.

Напомним! Из-за вероятного уменьшения объемов военной поддержки от западных партнеров в 2025 году, Украина сосредоточилась на увеличении собственного производства вооружения, в частности дальнобойного. Страна активно развивает программы создания крылатых и баллистических ракет, а также начала масштабное производство современных систем "Паляница" и "Нептун", которые станут важными элементами укрепления национальной обороны.