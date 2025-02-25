Яку зброю робить Україна
Промислові спроможності зросли до 35 мільярдів доларів у 2025 році. Для порівняння, у 2022 році вони становили 1 мільярд доларів, передає 24 Канал з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.
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Міністр зазначив, що українська зброя проходить випробування в умовах найжорстокішої війни з часів Другої світової.
Зброя – відтепер це бренд української оборонної індустрії. Це спільна назва всього озброєння та загалом явища української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення, і яку вже знають у світі.
Він також розповів, які види зброї тепер розробляє українська оборонна промисловість:
- БпЛА-розвідники;
- FPV-дрони на оптоволокні;
- Наземні роботизовані платформи;
- Дрони-перехоплювачі;
- Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР);
- Системи зв'язку;
- Річкові дрони.
Нагадаємо! Через ймовірне зменшення обсягів військової підтримки від західних партнерів у 2025 році, Україна зосередилася на збільшенні власного виробництва озброєння, зокрема далекобійного. Країна активно розвиває програми створення крилатих і балістичних ракет, а також розпочала масштабне виробництво сучасних систем "Паляниця" та "Нептун", що стануть важливими елементами зміцнення національної оборони.