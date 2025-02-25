Яку зброю робить Україна

Промислові спроможності зросли до 35 мільярдів доларів у 2025 році. Для порівняння, у 2022 році вони становили 1 мільярд доларів, передає 24 Канал з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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Міністр зазначив, що українська зброя проходить випробування в умовах найжорстокішої війни з часів Другої світової.

Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Зброя – відтепер це бренд української оборонної індустрії. Це спільна назва всього озброєння та загалом явища української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення, і яку вже знають у світі.

Він також розповів, які види зброї тепер розробляє українська оборонна промисловість:

БпЛА-розвідники;

FPV-дрони на оптоволокні;

Наземні роботизовані платформи;

Дрони-перехоплювачі;

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР);

Системи зв'язку;

Річкові дрони.

Нагадаємо! Через ймовірне зменшення обсягів військової підтримки від західних партнерів у 2025 році, Україна зосередилася на збільшенні власного виробництва озброєння, зокрема далекобійного. Країна активно розвиває програми створення крилатих і балістичних ракет, а також розпочала масштабне виробництво сучасних систем "Паляниця" та "Нептун", що стануть важливими елементами зміцнення національної оборони.