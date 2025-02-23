Глава держави зазначає, що в угоді не може бути задіяний формат, за якого Україна буде винною Вашингтону за попередню допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Що заявив Зеленський про заморожені російські активи

За словами українського президента, Україна готова вкладати нові інвестиції та бути рівноправними партнерами зі Сполученими Штатами.

Було написано, що цей Фонд на 100% (на 100% буде контролюватися США – 24 Канал), але якщо там буде, наприклад, 50% на 50% і якщо США будуть вкладати й зараховувати допомогу нам, як свій інвестиційний внесок, то ми будемо так само вкладати,

– каже Зеленський.

Він додає, що Україна могла б вкладати в цей Фонд прибутки від українських підприємств та гроші із заморожених російських активів. На думку президента, це може допомогти, адже інвестування буде швидким.

Зеленський пояснює, що, коли держава візьме 50 мільярдів доларів, то Штати нададуть допомогу на 50 мільярдів доларів. Таким чином у Фонді буде 100 мільярдів. Цю суму вкладуть у видобуток корисних копалин та розвиток української економіки.

Ще одним варіантом наповнення Фонду, на думку глави держави, є передача Україні зброї для захисту українських території та рідкісноземельних металів зокрема. Він каже, що державі потрібні ще 20 систем Patriot, які коштують 30 – 35 мільярдів доларів.

За словами Зеленського, якщо США дадуть ці гроші у вигляді систем Patriot, можна буде вважати, що вони зробили вклад. Тоді Україна зі свого боку також вкладе стільки ж коштів.

Однак, президент каже, що для початку потрібно зрозуміти, що про це думають Сполучені Штати і як ця угода зможе надати гарантії Україні. Зеленський вважає, що ця зустріч має бути справедливою і відбутися до того, як Трамп зустрінеться з Путіним.

Зазначимо, що раніше у Reuters повідомили, що Росія "готова віддати" свої заморожені активи для післявоєнного відновлення України. Однак, там хочуть, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих територій.