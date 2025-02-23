У роботі над проєктом є просування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Що відомо про переговори щодо угоди

Як каже Єрмак, він разом з першою віцепремʼєр міністеркою з економіки Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною провели розмову щодо угоди про корисні копалини.

За словами керівника Офісу Президента, від американської сторони були присутні міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, а також їх команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США – наші партнери й ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку – ви з нами всі три роки вторгнення росіян,

– каже Єрмак.

Зазначимо, що Україна ще не підписала угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали. Однак, керівник Офісу Президента заявив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся".