Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Чи буде угода з США про рідкоземельні метали

Андрій Єрмак наголосив, що Україна продовжує діалог щодо корисних копалин з нашими партнерами. Аби не було інших розмов, глава ОП наголосив: "Ніхто ні від чого не відмовлявся. У нас йде нормальний робочий процес".

Як стало відомо під час форуму міністерка економіки Юлія Свириденко та голова Офісу президента Андрій Єрмак нині вирушать на наступний раунд переговорів із представника США.

За словами міністерки Свириденко, на окупованих територіях розміщені поклади критичних корисних копалин на суму 350 мільярдів доларів.

Зауважимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що влада працює над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні глав держави. Це є пріорітетом для України.