Дональд Трамп вважає, що присутність Володимира Зеленського на зустрічах між США та Росією "не така вже й важлива". На тлі загострення стосунків між українським і американським президентами глава МЗС Андрій Сибіга під час урядової пресконференції для ЗМІ глава МЗС зробив заяву, передає 24 Канал.

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Що сказав Сибіга

Міністр заявив, що влада працює над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні глав держави. Це є пріорітетом для України, оскільки вона має потребу у США, їх активній ролі для справедливого завершення війни, подальшому тиску на країну-агресора, посиленню Києва для сильної позиції на майбутніх переговорах.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа вимагає від Зеленського підписати угоду про корисні копалини. Вона має стати платою за військову допомогу США – вже надану і майбутню.