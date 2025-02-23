Глава государства отмечает, что в соглашении не может быть задействован формат, при котором Украина будет виновата Вашингтону за предыдущую помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

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Что заявил Зеленский о замороженных российских активах

По словам украинского президента, Украина готова вкладывать новые инвестиции и быть равноправными партнерами с Соединенными Штатами.

Было написано, что этот Фонд на 100% (на 100% будет контролироваться США – 24 Канал), но если там будет, например, 50% на 50% и если США будут вкладывать и зачислять помощь нам, как свой инвестиционный вклад, то мы будем так же вкладывать,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что Украина могла бы вкладывать в этот Фонд доходы от украинских предприятий и деньги из замороженных российских активов. По мнению президента, это может помочь, ведь инвестирование будет быстрым.

Зеленский объясняет, что, когда государство возьмет 50 миллиардов долларов, то Штаты окажут помощь на 50 миллиардов долларов. Таким образом в Фонде будет 100 миллиардов. Эту сумму вложат в добычу полезных ископаемых и развитие украинской экономики.

Еще одним вариантом наполнения Фонда, по мнению главы государства, является передача Украине оружия для защиты украинских территории и редкоземельных металлов в частности. Он говорит, что государству нужны еще 20 систем Patriot, которые стоят 30 – 35 миллиардов долларов.

По словам Зеленского, если США дадут эти деньги в виде систем Patriot, можно будет считать, что они сделали вклад. Тогда Украина со своей стороны также вложит столько же средств.

Однако, президент говорит, что для начала нужно понять, что об этом думают Соединенные Штаты и как это соглашение сможет предоставить гарантии Украине. Зеленский считает, что эта встреча должна быть справедливой и состояться до того, как Трамп встретится с Путиным.

Отметим, что ранее в Reuters сообщили, что Россия "готова отдать" свои замороженные активы для послевоенного восстановления Украины. Однако, там хотят, чтобы часть средств использовали для восстановления оккупированных территорий.