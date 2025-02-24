ЄС підтримає Україну
Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі українських посадовців з представниками ЄС у Києві, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Я можу підтвердити, що новий фінансовий пакет на суму 3,5 мільярда євро буде представлено вже у березні. Заплановано спеціальне засідання Європейської Ради. Там я представлю детальний план щодо інвестицій у оборонну галузь, зокрема збільшення виробництва зброї та підсилення обороноздатності. Обговорюватиметься також зростання інвестицій у оборону України, посилення її захисних можливостей, що в свою чергу стане захистом як для Європейського Союзу, так і для України.
За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія розробила амбітний пакет, спрямований на підвищення енергетичної безпеки. Головною метою є створення стабільної, безпечної та конкурентоспроможної енергетичної системи для України.
ЄС інтегрує українську енергосистему
Урсули фон дер Ляєн наголосила, що протягом цієї зими Європейський Союз уже надав Україні підтримку в обсязі 1,8 гігавата.
Тепер планується повне інтегрування українських та молдовських електроенергетичних ринків з європейськими до кінця наступного року.
Зауважте! Вона додала, що використання потенціалу, який складає 80% загальних запасів газу, не тільки допоможе Європі, але й створить додатковий дохід для України.