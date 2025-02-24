ЕС поддержит Украину

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи украинских чиновников с представителями ЕС в Киеве, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Я могу подтвердить, что новый финансовый пакет на сумму 3,5 миллиарда евро будет представлен уже в марте. Запланировано специальное заседание Европейского Совета. Там я представлю детальный план по инвестициям в оборонную отрасль, в частности увеличение производства оружия и усиление обороноспособности. Будет обсуждаться также рост инвестиций в оборону Украины, усиление ее защитных возможностей, что в свою очередь станет защитой как для Европейского Союза, так и для Украины.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия разработала амбициозный пакет, направленный на повышение энергетической безопасности. Главной целью является создание стабильной, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы для Украины.

ЕС интегрирует украинскую энергосистему

Урсули фон дер Ляйен отметила, что в течение этой зимы Европейский Союз уже предоставил Украине поддержку в объеме 1,8 гигаватта.

Теперь планируется полное интегрирование украинских и молдавских электроэнергетических рынков с европейскими до конца следующего года.

Заметьте! Она добавила, что использование потенциала, который составляет 80% общих запасов газа, не только поможет Европе, но и создаст дополнительный доход для Украины.