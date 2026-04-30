Какая будет новая энергетическая поддержка бизнеса?

Правительство запускает механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса для строительства собственной распределенной генерации, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, компании смогут получить кредиты со сниженной ставкой – фактически на уровне 10% годовых – для реализации энергетических проектов. Государство будет компенсировать разницу между рыночной и льготной ставкой.

Финансирование предусмотрено для:

газотурбинных и газопоршневых установок;

когенерационных систем;

объектов "зеленой" энергетики (биомасса, биогаз, геотермия);

систем накопления энергии;

локальных энергосетей и автономных систем;

Объем кредитования – от 1 до 25 миллионов евро (для прифронтовых регионов – от 500 тысяч евро) сроком до 5 лет. Также предусмотрена возможность отсрочки платежей до момента запуска объекта, но максимум на год.

Старт программы запланирован на 1 июня. Реализацией будет заниматься Национальное учреждение развития, а подать заявку можно через банки-партнеры.

Распределенная генерация – один из компонентов подготовки к следующему отопительному сезону. Наша цель – обеспечить в целом 4 ГВт распределенной генерации по стране для автономности работы критической инфраструктуры,

– говорит Свириденко.

Почему это важно?

После массированных атак на энергосистему бизнес вынужден самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Зато распределенная генерация:

уменьшает зависимость от централизованной системы

повышает устойчивость экономики

позволяет избегать простоев

Что это означает для бизнеса? Это означает более дешевые кредиты, возможность инвестировать в автономность и снижение рисков отключений.

Интересно! Программа фактически стимулирует бизнес самостоятельно решать энергетические проблемы, но с финансовой поддержкой государства. Это новый этап трансформации энергетической модели страны.

Как распределенная генерация поможет Украине во время войны?

Распределенная генерация - это подход, когда электроэнергию производят не несколько крупных станций, а много небольших: микро- и миниэлектростанции. Это позволяет "распылить" производство энергии, сделать систему дешевле и менее уязвимой. Как объясняет Дмитрий Кудря, эксперт по энергоэффективности и критической инфраструктуры ОО Центр гражданских инициатив "Лтава", важно правильно организовать эту систему, пишет Mind.ua.

По его словам, сегодня часть функций, которые должны выполнять общины, фактически перекладывают на бизнес. Это создает дисбаланс.

Исторически города и общины отвечают за базовые потребности людей – воду, тепло, инфраструктуру. Для этого существует местное самоуправление, которое выбирают жители. Именно оно должно управлять такими процессами, а не только государство или бизнес.

После децентрализации общины получили больше полномочий и ресурсов, поэтому могут играть ключевую роль в энергетической устойчивости. Эксперт отмечает: самая эффективная модель – это сотрудничество всех сторон: государство + местная власть + бизнес + население.

Если привлечь все около 1 400 общин, развитие распределенной генерации будет значительно быстрее и масштабнее, чем если полагаться только на бизнес. В то же время многие города уже движутся в этом направлении – устанавливают солнечные электростанции для собственных нужд при поддержке государства и международных партнеров.

Что будет с энергетикой Украины летом 2026 года?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, даже в случае аномальной жары масштабные отключения света маловероятны, поэтому повторения ситуации лета 2024 года не стоит ожидать.

По словам эксперта, лето 2024 года было сложным, учитывая совпадение нескольких факторов:

повреждения теплоэлектростанций вследствие российских обстрелов;

вывод блоков АЭС в ремонт;

аномальная жара;

активное потребление электроэнергии промышленностью;

нехватка капитальных ремонтов на поврежденных подстанциях.

Эксперт приводит несколько сценариев с отключениями света летом, которые будут зависеть от погоды и атак России.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Если будет аномальная жара, то отключения могут быть, но не такими, как в 2024 году. Максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время. То есть не в ночные или дневные часы, потому что днем солнечная генерация будет закрывать потребности. Если лето будет обычным, то, возможно, ограничения будут для промышленности прежде всего. Если население и будут ограничивать, то на 3 – 5 часов. Все будет зависеть от региона и районов. Если же будут обстрелы по ТЭС и подстанциям, тогда уже можно говорить и о более длительных отключениях.

По мнению Юрия Корольчука, распределенная газовая генерация точечно может закрывать проблемы, но не способна спасти ситуацию. Все будет зависеть от стоимости газа.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Канала отметил, что ключевым фактором в вопросе возможных отключений света летом является война. Поэтому учитывая возможность очередных обстрелов существуют шансы повторения сценария лета 2024 года.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Главный фактор, который влияет на энергетическую безопасность Украины, – это война. Мы не знаем планов генерального штаба России. Будут ли они летом атаковать энергоинфраструктуру массированно, или уже ближе к зиме. Сколько у них есть возможностей баллистики, сколько у нас есть ракет противовоздушной обороны. Вот главные факторы. Все остальное меньше влияет.

По словам эксперта, сейчас Укрэнерго и генерирующие компании работают над тем, чтобы лето прошло с минимальным объемом отключений света, однако прогнозировать что-то невозможно.