Яка буде нова енергетична підтримка бізнесу?

Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, компанії зможуть отримати кредити зі зниженою ставкою – фактично на рівні 10% річних – для реалізації енергетичних проєктів. Держава компенсуватиме різницю між ринковою і пільговою ставкою.

Фінансування передбачене для:

газотурбінних і газопоршневих установок;

когенераційних систем;

об’єктів "зеленої" енергетики (біомаса, біогаз, геотермія);

систем накопичення енергії;

локальних енергомереж і автономних систем;

Обсяг кредитування – від 1 до 25 мільйонів євро (для прифронтових регіонів – від 500 тисяч євро) строком до 5 років. Також передбачена можливість відстрочки платежів до моменту запуску об’єкта, але максимум на рік.

Старт програми заплановано на 1 червня. Реалізацією займатиметься Національна установа розвитку, а подати заявку можна через банки-партнери.

Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури,

– каже Свириденко.

Чому це важливо?

Після масованих атак на енергосистему бізнес змушений самостійно забезпечувати себе електроенергією. Натомість розподілена генерація:

зменшує залежність від централізованої системи

підвищує стійкість економіки

дозволяє уникати простоїв

Що це означає для бізнесу? Це означає дешевші кредити, можливість інвестувати в автономність та зниження ризиків відключень.

Цікаво! Програма фактично стимулює бізнес самостійно вирішувати енергетичні проблеми, але з фінансовою підтримкою держави. Це новий етап трансформації енергетичної моделі країни.

Як розподілена генерація допоможе Україні під час війни?

Розподілена генерація — це підхід, коли електроенергію виробляють не кілька великих станцій, а багато невеликих: мікро- та мініелектростанції. Це дозволяє "розпорошити" виробництво енергії, зробити систему дешевшою і менш вразливою. Як пояснює Дмитро Кудря, експерт з енергоефективності та критичної інфраструктури ГО Центр громадянських ініціатив "Лтава", важливо правильно організувати цю систему, пише Mind.ua.

За його словами, сьогодні частину функцій, які мали б виконувати громади, фактично перекладають на бізнес. Це створює дисбаланс.

Історично міста й громади відповідають за базові потреби людей – воду, тепло, інфраструктуру. Для цього існує місцеве самоврядування, яке обирають жителі. Саме воно має керувати такими процесами, а не лише держава чи бізнес.

Після децентралізації громади отримали більше повноважень і ресурсів, тому можуть відігравати ключову роль в енергетичній стійкості. Експерт наголошує: найефективніша модель – це співпраця всіх сторін: держава + місцева влада + бізнес + населення.

Якщо залучити всі близько 1 400 громад, розвиток розподіленої генерації буде значно швидшим і масштабнішим, ніж якщо покладатися лише на бізнес. Водночас багато міст уже рухаються в цьому напрямку – встановлюють сонячні електростанції для власних потреб за підтримки держави та міжнародних партнерів.

Що буде з енергетикою України влітку 2026 року?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук, навіть у разі аномальної спеки масштабні відключення світла малоймовірні, тож повторення ситуації літа 2024 року не варто очікувати.

За словами експерта, літо 2024 року було складним з огляду на збіг кількох факторів:

пошкодження теплоелектростанцій унаслідок російських обстрілів;

виведення блоків АЕС у ремонт;

аномальна спека;

активне споживання електроенергії промисловістю;

брак капітальних ремонтів на пошкоджених підстанціях.

Експерт наводить кілька сценаріїв з відключеннями світла влітку, які залежатимуть від погоди й атак Росії.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Якщо буде аномальна спека, то відключення можуть бути, але не такими, як у 2024 році. Максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час. Тобто не в нічні чи денні години, бо вдень сонячна генерація закриватиме потреби. Якщо літо буде звичайним, то, можливо, обмеження будуть для промисловості насамперед. Якщо населення й обмежуватимуть, то на 3 – 5 годин. Усе залежатиме від регіону й районів. Якщо ж будуть обстріли по ТЕС і підстанціях, тоді вже можна говорити й про триваліші відключення.

На думку Юрія Корольчука, розподілена газова генерація точково може закривати проблеми, але не здатна врятувати ситуацію. Усе залежатиме від вартості газу.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко в коментарі 24 Каналу зазначив, що ключовим фактором у питанні можливих відключень світла влітку є війна. Тож з огляду на можливість чергових обстрілів існують шанси повторення сценарію літа 2024 року.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Головний фактор, який впливає на енергетичну безпеку України, – це війна. Ми не знаємо планів генерального штабу Росії. Чи вони будуть влітку атакувати енергоінфраструктуру масовано, чи вже ближче до зими. Скільки в них є можливостей балістики, скільки у нас є ракет протиповітряної оборони. Оце головні фактори. Усе інше менше впливає.

За словами експерта, нині Укренерго та генеруючі компанії працюють над тим, щоб літо минуло з мінімальним обсягом відключень світла, однак прогнозувати щось неможливо.