До яких відключень світла готуватися влітку 2026 року?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук, навіть у разі аномальної спеки масштабні відключення світла малоймовірні, тож повторення ситуації літа 2024 року не варто очікувати.

Дивіться також Світло по 6 гривень у 2026 році: чи подорожчає комуналка після квітня

За словами експерта, літо 2024 року було складним з огляду на збіг кількох факторів:

пошкодження теплоелектростанцій унаслідок російських обстрілів;

виведення блоків АЕС у ремонт;

аномальну спеку;

активне споживання електроенергії промисловістю;

брак капітальних ремонтів на пошкоджених підстанціях.

Юрій Корольчук говорить, що попри проблеми в енергосистемі, цьогоріч ситуація є більш сприятливою в порівнянні з 2024 роком. На пошкоджених ТЕС є блоки в робочому стані, а сонячна генерація влітку вийде на пікову ефективність. Навіть за умови виведення в ремонти 4 із 9 енергоблоків АЕС, промисловість в Україні споживатиме менше електроенергії з огляду на скорочення виробництва. Усі ці фактори дозволять мінімізувати обмеження електропостачання для населення.

Експерт наводить кілька сценаріїв з відключеннями світла влітку, які залежатимуть від погоди й атак Росії.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Якщо буде аномальна спека, то відключення можуть бути, але не такими, як у 2024 році. Максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час. Тобто не в нічні чи денні години, бо вдень сонячна генерація закриватиме потреби. Якщо літо буде звичайним, то, можливо, обмеження будуть для промисловості насамперед. Якщо населення й обмежуватимуть, то на 3 – 5 годин. Усе залежатиме від регіону й районів. Якщо ж будуть обстріли по ТЕС і підстанціях, тоді вже можна говорити й про триваліші відключення.

На думку Юрія Корольчука, розподілена газова генерація точково може закривати проблеми, але не здатна врятувати ситуацію. Усе залежатиме від вартості газу. Нині ринкові ціни на нього є надто високими, що робить таку генерацію збитковою. Водночас для Укренерго керувати такою розпорошеною генерацією практично неможливо, каже експерт.

Зауважте! Як пишуть "Новини.LIVE", генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав у будь-якому разі "готуватися до найгірших сценаріїв" на літо 2026 року. Однак він не давав прогнозів щодо можливості й тривалості відключень, оскільки невідомо, яка температура повітря буде влітку та чи зазнаватимуть атак генеруючі об'єкти.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко в коментарі 24 Каналу зазначив, що ключовим фактором у питанні можливих відключень світла влітку є війна. Тож з огляду на можливість повторних обстрілів, існують шанси повторення сценарію літа 2024 року.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Головний фактор, який впливає на енергетичну безпеку України, – це війна. Ми не знаємо планів генерального штабу Росії. Чи вони будуть влітку атакувати енергоінфраструктуру масово, чи вже ближче до зими. Скільки в них є можливостей балістики, скільки у нас є ракет протиповітряної оборони. Оце головні фактори. Усе інше менше впливає.

За словами експерта, нині Укренерго та генеруючі компанії працюють над тим, щоб літо минуло з мінімальним обсягом відключень світла, однак прогнозувати щось неможливо.

Яка ситуація в енергосистемі України?

За даними Укренерго, станом на ранок 24 квітня споживання електроенергії в країні демонструвало тенденцію до зростання через холодну погоду в Україні. Висока ж хмарність зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Через російські дронові атаки знеструмлені споживачі в наступних областях:

Сумській, Дніпропетровській, Харківській;

Запорізькій та Одеській.

Унаслідок негоди повністю або частково без світла залишилися понад 100 населених пунктів у 10 областях.

Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.