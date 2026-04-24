Окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети Іскандер-М і 107 ударних дронів. Близько 70 із них – "Шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також Росіяни готуються до механізованого наступу на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Скільки ворожих цілей вдалося знешкодити?

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Нагадаємо, що уночі під ворожим ударом опинилася Одеса. Окупанти били по житлових кварталах. Російські снаряди поцілили у щонайменше 4 житлові будинки, зруйнувавши кілька квартир.

Унаслідок прильоту ворожого дрона у 2-поверховий будинок загинули дві людини. Це літнє подружжя. Ще 15 людей постраждали, 8 з них перебувають у лікарні.