Чи можна обійтися без відключень?

Що для цього потрібно – розповіла для Delo.ua ексміністерка енергетики Ольга Буславець. Важливу роль тут відіграють природні явища, зокрема весняний паводок і літня спека.

Насамперед уникнути відключень світла вдасться за відсутності нових масштабних російських атак на українську енергетику, однак важливі й погодні умови.

Наприклад, уже найближчими днями прогнозують потужний паводок, що стимулюватиме додаткову генерацію ГЕС. Окрім того, збільшення світлового дня наростить обсяги сонячної генерації, а потепління суттєво знизить електроспоживання для обігріву.

За словами ексміністерки, стабільний баланс в енергосистемі щонайменше до липня – серпня можуть забезпечити:

максимальне виробництво ГЕС в період паводка;

сезонне збільшення обсягів електроенергії від СЕС;

зважений графік ремонтів на АЕС.

Однак ситуація влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спеку зростає споживання на кондиціонування.

Для населення цих відключень влітку і не буде. Якщо в енергосистемі буде дефіцит, він буде покриватися промисловістю шляхом купівлі імпортної електроенергії,

– пояснила Буславець.

До слова, період із вересня по жовтень також може бути "досить комфортним". Проте з початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи з підготовки, резюмувала експертка.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що енергосистема України має критичні пошкодження, тож жити з графіками відключень доведеться ще мінімум 3 роки – саме в періоди пікового навантаження влітку та взимку.

Як Україна готується до опалювального сезону?