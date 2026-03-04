Чи можна обійтися без відключень?
Що для цього потрібно – розповіла для Delo.ua ексміністерка енергетики Ольга Буславець. Важливу роль тут відіграють природні явища, зокрема весняний паводок і літня спека.
Дивіться також Могли гріти міста України взимку: чому майже половину "міні-ТЕЦ" від США досі не запустили
Насамперед уникнути відключень світла вдасться за відсутності нових масштабних російських атак на українську енергетику, однак важливі й погодні умови.
Наприклад, уже найближчими днями прогнозують потужний паводок, що стимулюватиме додаткову генерацію ГЕС. Окрім того, збільшення світлового дня наростить обсяги сонячної генерації, а потепління суттєво знизить електроспоживання для обігріву.
За словами ексміністерки, стабільний баланс в енергосистемі щонайменше до липня – серпня можуть забезпечити:
- максимальне виробництво ГЕС в період паводка;
- сезонне збільшення обсягів електроенергії від СЕС;
- зважений графік ремонтів на АЕС.
Однак ситуація влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спеку зростає споживання на кондиціонування.
Для населення цих відключень влітку і не буде. Якщо в енергосистемі буде дефіцит, він буде покриватися промисловістю шляхом купівлі імпортної електроенергії,
– пояснила Буславець.
До слова, період із вересня по жовтень також може бути "досить комфортним". Проте з початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи з підготовки, резюмувала експертка.
Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що енергосистема України має критичні пошкодження, тож жити з графіками відключень доведеться ще мінімум 3 роки – саме в періоди пікового навантаження влітку та взимку.
Як Україна готується до опалювального сезону?
Нагадаємо, ще 19 лютого Володимир Зеленський анонсував початок підготовки України до наступного опалювального сезону – на основі досвіду цієї зими. Відповідний план затвердять на загальнодержавному рівні.
Уже 3 березня за підсумками засідання РНБО прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про наміри введення в роботу 1,5 гігавата когенераційних установок, зокрема близько 400 мегават – державними підприємствами.