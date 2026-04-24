К каким отключениям света готовиться летом 2026 года?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, даже в случае аномальной жары масштабные отключения света маловероятны, поэтому повторения ситуации лета 2024 года не стоит ожидать.

По словам эксперта, лето 2024 года было сложным, учитывая совпадение нескольких факторов:

повреждения теплоэлектростанций вследствие российских обстрелов;

вывода блоков АЭС в ремонт;

аномальную жару;

активное потребление электроэнергии промышленностью;

нехватку капитальных ремонтов на поврежденных подстанциях.

Юрий Корольчук говорит, что несмотря на проблемы в энергосистеме, в этом году ситуация является более благоприятной по сравнению с 2024 годом. На поврежденных ТЭС есть блоки в рабочем состоянии, а солнечная генерация летом выйдет на пиковую эффективность. Даже при условии вывода в ремонты 4 из 9 энергоблоков АЭС, промышленность в Украине будет потреблять меньше электроэнергии, учитывая сокращение производства. Все эти факторы позволят минимизировать ограничения электроснабжения для населения.

Эксперт приводит несколько сценариев с отключениями света летом, которые будут зависеть от погоды и атак России.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Если будет аномальная жара, то отключения могут быть, но не такими, как в 2024 году. Максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время. То есть не в ночные или дневные часы, потому что днем солнечная генерация будет закрывать потребности. Если лето будет обычным, то, возможно, ограничения будут для промышленности прежде всего. Если население и будут ограничивать, то на 3 – 5 часов. Все будет зависеть от региона и районов. Если же будут обстрелы по ТЭС и подстанциям, тогда уже можно говорить и о более длительных отключениях.

По мнению Юрия Корольчука, распределенная газовая генерация точечно может закрывать проблемы, но не способна спасти ситуацию. Все будет зависеть от стоимости газа. Сейчас рыночные цены на него слишком высоки, что делает такую генерацию убыточной. В то же время для Укрэнерго управлять такой распыленной генерацией практически невозможно, говорит эксперт.

Заметьте! Как пишут "Новости.LIVE", генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал в любом случае "готовиться к худшим сценариям" на лето 2026 года. Однако он не давал прогнозов относительно возможности и продолжительности отключений, поскольку неизвестно, какая температура воздуха будет летом и будут ли подвергаться атакам генерирующие объекты.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что ключевым фактором в вопросе возможных отключений света летом является война. Поэтому учитывая возможность повторных обстрелов, существуют шансы повторения сценария лета 2024 года.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Главный фактор, который влияет на энергетическую безопасность Украины, – это война. Мы не знаем планов генерального штаба России. Будут ли они летом атаковать энергоинфраструктуру массово, или уже ближе к зиме. Сколько у них есть возможностей баллистики, сколько у нас есть ракет противовоздушной обороны. Вот главные факторы. Все остальное меньше влияет.

По словам эксперта, сейчас Укрэнерго и генерирующие компании работают над тем, чтобы лето прошло с минимальным объемом отключений света, однако прогнозировать что-то невозможно.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

По данным Укрэнерго, по состоянию на утро 24 апреля потребление электроэнергии в стране демонстрировало тенденцию к росту из-за холодной погоды в Украине. Высокая же облачность обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Из-за российских дроновых атак обесточены потребители в следующих областях:

Сумской, Днепропетровской, Харьковской;

Запорожской и Одесской.

В результате непогоды полностью или частично без света остались более 100 населенных пунктов в 10 областях.

Энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.