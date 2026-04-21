Об этом в комментарии 24 Канала отметил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Где выпадет мокрый снег?

Пока большинство регионов Украины будут накрывать дожди, в горном районе прогнозируют холодную зимнюю погоду. Во вторник, 21 апреля, из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В конце концов, это Карпаты, там будет отличаться 21 апреля погода от остальной территории. Поэтому, вследствие того, что там будет проходить вот этот циклон, и из-за того, что это горы, а соответственно температура там – снижается, там будет наблюдаться этот мокрый снег,

– отметил Семилит.

Сейчас Карпаты являются единственным регионом, где ожидаются подобные осадки, тогда как на остальной территории Украины будет царить холодная, облачная и дождливая погода.

К слову, 21 апреля в Карпатах в течение суток ожидается колебания температуры от -3 до +2 градусов.

Какая температура воздуха будет 21 апреля в Украине?