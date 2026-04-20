А в Карпатах прогнозируют мокрый снег. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 апреля?

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В ночные часы на большинстве территорий Украины, кроме севера возможны дожди, тогда как днем осадки накроют Прикарпатье, Закарпатье, а также юг и юго-восток страны. Местами дожди будут интенсивными.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, но в северных регионах, а также Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют заморозки 0...-3 градуса мороза. В дневные часы температура воздуха поднимется до +7...+12, одновременно в Карпатах пройдет мокрый снег, а температура в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов.

Синоптики прогнозируют ветер преимущественно северного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, тогда как в южных областях возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +9...+11;

Запорожье +11...+13;

Донецк +5...+7;

Луганск +7...+9;

Харьков +7...+9.



Погода в Украине 21 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

