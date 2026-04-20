А в Карпатах прогнозируют мокрый снег. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Смотрите также Большинство областей снова пострадает от заморозков: Укргидрометцентр предупредил об угрозе

Какой будет погода 21 апреля?

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В ночные часы на большинстве территорий Украины, кроме севера возможны дожди, тогда как днем осадки накроют Прикарпатье, Закарпатье, а также юг и юго-восток страны. Местами дожди будут интенсивными.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, но в северных регионах, а также Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют заморозки 0...-3 градуса мороза. В дневные часы температура воздуха поднимется до +7...+12, одновременно в Карпатах пройдет мокрый снег, а температура в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов.

Синоптики прогнозируют ветер преимущественно северного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, тогда как в южных областях возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +5...+7;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +7...+9.

Погода в Украине 21 апреля 2026 года
Погода в Украине 21 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Когда ждать прояснений и тепла?

  • По данным украинского синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели, 26 апреля на территории Украины ожидаются дожди и туманы. Ночью в западных областях ожидаются заморозки до -3 градусов, тогда как на Левобережье температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.

  • В то же время синоптики прогнозируют, что летом этого года температура значительно будет превышать климатическую норму. Это связано с глобальными климатическими процессами.