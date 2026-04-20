А у Карпатах прогнозують мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 квітня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

У нічні години на більшості територій України, окрім півночі можливі дощі, тоді як вдень опади накриють Прикарпаття, Закарпаття, а також південь та південний схід країни. Місцями дощі будуть інтенсивними.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, але у північних регіонах, а також Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують заморозки 0…-3 градуси морозу. У денні години температура повітря підніметься до +7…+12, водночас у Карпатах пройде мокрий сніг, а температура впродовж доби очікується від -3 до +2 градусів.

Синоптики прогнозують вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тоді як у південних областях можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +8...+10;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +8...+10;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +5...+7;
  • Луганськ +7...+9;
  • Харків +7...+9.

Погода в Україні 21 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли чекати прояснень та тепла?

  • За даними українського синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця тижня, 26 квітня на території України очікуються дощі та тумани. Вночі у західних областях очікуються заморозки до -3 градусів, тоді як на Лівобережжі температура повітря сягатиме 18 градусів тепла.

  • Водночас синоптики прогнозують, що влітку цього року температура значно перевищуватиме кліматичну норму. Це пов'язано із глобальними кліматичними процесами.