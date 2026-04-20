А у Карпатах прогнозують мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 квітня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

У нічні години на більшості територій України, окрім півночі можливі дощі, тоді як вдень опади накриють Прикарпаття, Закарпаття, а також південь та південний схід країни. Місцями дощі будуть інтенсивними.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, але у північних регіонах, а також Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують заморозки 0…-3 градуси морозу. У денні години температура повітря підніметься до +7…+12, водночас у Карпатах пройде мокрий сніг, а температура впродовж доби очікується від -3 до +2 градусів.

Синоптики прогнозують вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тоді як у південних областях можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +8...+10;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +5...+7;

Луганськ +7...+9;

Харків +7...+9.



Погода в Україні 21 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

