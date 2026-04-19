Відповідну інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у нещодавньому інтерв'ю для "Телеграфу".
Яким буде літо 2026 року?
Метеорологиня пояснила, що настільки завчасно спрогнозувати погодні умови влітку неможливо, проте радше за все температурні показники у цей період перевищуватимуть свою звичну кліматичну норму.
З великою ймовірністю температура повітря буде загалом вищою за норму протягом тривалого періоду. Проте це не значить що не буде хвиль холоду. Вони також можливі. Але будуть короткочасними і менш інтенсивними,
– розповіла вона.
Віра Балабух пояснила, що температурні аномалії здебільшого залежать від глобальних кліматичних процесів. Зокрема, під час фаз Ель-Ніньйо частіше фіксуються підвищені температури, а з Ла-Нінья – ситуація інша.
Такі процеси навпаки зазвичай супроводжуються більш прохолодними періодами. Водночас температура формується під впливом низки чинників, які можуть як підсилювати одне одного, так і нівелювати свій вплив.
Зверніть увагу! Сезонні прогнози не передбачають точних показників чи розподілу опадів, а лише відображають загальні тенденції та ймовірні сценарії розвитку погоди, оскільки ситуація швидко змінюється.
Якою ще буде погода в квітні?
Загалом середньомісячна температура у квітні, за даними Укргідометцентру, відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом поточного місяця також становитиме приблизно в межах звичних показників.
Синоптик Іван Семиліт пояснював, що нестійка погода є типовою для квітня, адже весна здебільшого є перехідним періодом між зимою та літом. Стабілізація синоптичної ситуації зазвичай починається в травні.
До слова, нагадаємо, що у перші тижні квітня в Україні подекуди фіксували відчутне погіршення погоди. Зокрема, у деяких західних областях випав сніг та вдарили заморозки. Також були опади у вигляді граду.