Подекуди на півночі розпочався град. Як негода накриває різні регіони України, передає 24 Канал.

Які області накрила негода?

Українці у соцмережах 8 квітня почали публікувати кадри квітневого снігу. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині негода вирує вже зночі.

Київ

Кияни зранку помітили невеликий мокрий сніг, а у деяких районах міста – град. В Укргідрометцентрі прогнозували ще й північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві трохи сніжить: дивіться відео

Заморозки можливі на ґрунті до -3 градусів.

Град у Києві: дивіться відео

Град засипає Оболонський район столиці: дивіться відео

Тернопільщина

На Тернопільщині теж почав випадати сніг, повідомили місцеві пабліки. Зазначається, що температура повітря становить близько +1 градуса.

Тернопіль засніжило / Фото "Реальний Тернопіль"

Івано-Франківська область та Карпати

Негода потрохи почала накривати Прикарпаття. Подекуди в регіоні видно, як починає сніжити.

Сніг припорошив Прикарпаття: дивіться відео

Водночас у Яремче та Буковелі – справжня зима. З кадрів у мережі видно шар снігу, що накривав вулиці та будівлі ще з ночі.

"Зима" прийшла у Яремче: дивіться відео

Шар снігу випав на Прикарпатті: дивіться відео

У Карпатах наразі найхолодніше. На горі Піп Іван температура повітря опустилась до -7 градусів.

Сніг в Буковелі на початку квітня: дивіться відео

Жителів інших областей синоптики попередили про можливі заморозки як на ґрунті, так і в повітрі, а також сильний вітер і мокрий сніг. Через негоду 8 та 9 квітня у всіх регіонах оголошено І або II рівень небезпечності.

Коли покращиться погода?