Подекуди на півночі розпочався град. Як негода накриває різні регіони України, передає 24 Канал.
Які області накрила негода?
Українці у соцмережах 8 квітня почали публікувати кадри квітневого снігу. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині негода вирує вже зночі.
- Київ
Кияни зранку помітили невеликий мокрий сніг, а у деяких районах міста – град. В Укргідрометцентрі прогнозували ще й північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.
Заморозки можливі на ґрунті до -3 градусів.
- Тернопільщина
На Тернопільщині теж почав випадати сніг, повідомили місцеві пабліки. Зазначається, що температура повітря становить близько +1 градуса.
- Івано-Франківська область та Карпати
Негода потрохи почала накривати Прикарпаття. Подекуди в регіоні видно, як починає сніжити.
Водночас у Яремче та Буковелі – справжня зима. З кадрів у мережі видно шар снігу, що накривав вулиці та будівлі ще з ночі.
У Карпатах наразі найхолодніше. На горі Піп Іван температура повітря опустилась до -7 градусів.
Жителів інших областей синоптики попередили про можливі заморозки як на ґрунті, так і в повітрі, а також сильний вітер і мокрий сніг. Через негоду 8 та 9 квітня у всіх регіонах оголошено І або II рівень небезпечності.
Коли покращиться погода?
Синоптикиня Наталія Голеня попередньо прогнозувала, що найближчими днями опади можуть припинитись завдяки збільшенню прояснень. Відтак повітря почне програватись.
Саме з 11 квітня стовпчики термометрів зростуть до +8 – +10 градусів. А з 14 квітня, ймовірно, до +11 – +17 градусів.